Fullständigt empatilöst av Staffanstorp

Beskedet i måndags och agerandet idag är ett i raden av aggressiva och fientliga förslag mot människor på flykt. Att Sonesson är avogt inställd till all form av invandring är ingenting nytt. Men att ge sig på kvotflyktingarna, några av de mest utsatta flyktinggrupperna och som via FN blivit utvalda och fördelade över olika länder, är på en ny nivå av neslighet även för Sonesson. Av kvoten Sverige blivit tilldelad 2022 av FN:s flyktingorgan UNHCR ska Staffanstorp totalt under året ta emot 36 personer.

Sonesson motiverar sitt besked med att man vill prioritera mottagandet av flyktingar från Ukraina. Det är en falsk konflikt. Naturligtvis har Staffanstorp med sina 25 000 invånare möjlighet att ta emot både ukrainare och 36 kvotflyktingar.

Staffanstorps beslut att vägra ta emot familjen är ett fullständigt empatilöst agerande och med en total avsaknad av solidaritet. Kommunen har dessutom medvetet brutit mot lagen. Det finns garanterat massvis av kommunstyrelseordföranden runt om i landet som har åsikter om nationella regelverk, men om alla dessa var lika ansvarslösa som Sonesson så hade lokalpolitiken i Sveriges alla kommuner varit rena rama High Chaparral.

Det är skamligt att Sonesson gör skillnad på flykting och flykting. Staffanstorp har som kommun i ett av världens rikaste länder skyldighet att ta emot och efter bästa förmåga ta hand om de 36 kvotflyktingar man blivit tilldelad i år. Det har man möjlighet till utan att försumma de ukrainska flyktingarna. Staffanstorps kommun måste riva upp beslutet om att vägra ta emot kvotflyktingar och ta sitt medmänskliga och solidariska ansvar. Den som flyr har inget val, men det har Christian Sonesson.

Hedda Persson Elsässer

ordförande LUF Skåne

Elin Hjelmestam

migrationspolitisk talesperson LUF

Gabriella Toftered

integrationspolitisk talesperson LUF