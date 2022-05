Tolvåriga flickor vilse fyra timmar i Nationalparken - polisen sökte med helikopter

Under fyra timmar förra tisdagen gick två tolvåriga flickor vilse vid Skäralid i Söderåsens Nationalpark under en skolutflykt med Parkskolan i Teckomatorp – utan jackor, vatten och mat – medan ett stort räddningspådrag letade efter dem. En av flickornas mammor, Cecilia, är mycket kritisk till skolans agerande under utflykten.