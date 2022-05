Postapokalyptiskt liv på Cullberg

När öppningsdimman har lagt sig tornar ensemblens kroppar upp på Cullbergs scen. De rör sig mjukt och hackigt på samma gång – häften är nakna. "On earth I'm done: Islands" är en fortsättning på Jefta van Dinthers skapelseberättelse "On earth I'm done: Mountains", och utspelas i ett science fiction-universum.