Reseavdraget har framförallt blivit ett avdrag för högavlönade män i storstadsregionerna som reser med bil. Det menar Landsbygdskommittén, den parlamentariska kommitté med uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen nationell politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder.

Svindlande 44 procent av reseavdragets kostnader, 2,4 miljarder kr per år, beror på fusk och fel, visar färsk statistik från Skatteverket. Dagens reseavdrag är dessutom värt 20 procent mer för höginkomsttagare än för låg- och medelinkomsttagare.

För att förbättra möjligheterna att leva på landsbygden och minska både klimatutsläppen och fusket har regeringen föreslagit att reseavdraget ska ersättas av en avståndsbaserad skattereduktion i två steg. Under våren ska riksdagen rösta om att förändra lagstiftningen och i höst om att höja skattereduktionen till 8 kr per mil och den övre avståndsgränsen till 12 mil. För personer med vanlig inkomst (som bara betalar kommunalskatt) motsvarar det en höjning av reseavdraget med 6,50 till 25 kr per mil.