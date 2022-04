Bodde utomlands – drog in 130 000 i svenskt bostadsbidrag

En man i Svalövs kommun krävs på drygt 260 000 kronor av Försäkringskassan för olika bidrag han kunnat kvittera ut från Sverige medan han bott utomlands under drygt två år. Bland annat har mannen och hans fru fått nästan 130 000 kronor i svenskt bostadstillägg under utlandsvistelsen som de återvände från först när bidragen drogs in.