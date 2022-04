Smart klimatskatt på kött

En klimatskatt på livsmedel, där intäkterna används till satsningar på att binda kol i marken, kan mer än halvera de svenska växthusgasutsläppen från matkonsumtion. Det visar en internationellt uppmärksammad studie, ”Refunding of a climate tax on food consumption in Sweden”, gjord av forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).