Säsongen över — men: ”Killarna ska vara extremt stolta”

— Lugi har gett oss mycket huvudvärk och de har gjort det fantastiskt bra i den här matchserien. Nu ska vi möta Ystads IF som har visat fin form, mer form än vi, och de har en frisk Kim Andersson. Vi har all respekt för dem. De är väl favoriter nu, sa Sävehofs tränare Michael Apelgren till C More, med glimten i ögat.