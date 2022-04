Östlund, Abbasi och Saleh tävlar i Cannes

Ruben Östlund belönades 2017 med Cannesfestivalens mest prestigefyllda pris Guldpalmen för "The square". I år kommer han istället att tävla med "Triangle of sadness" – den film han arbetat med under de senaste åren och som kretsar kring modevärlden och skönhetsindustrin. Via ett Zoom-samtal från Mallorca säger den svenske regissören att han nu känner sig lättad.