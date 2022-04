Gabriel Oduro vill dela med sig av det skånska landskapets skönhet

När jag kliver in i Gabriel Oduros ateljé utanför Hallaröd är det första jag ser ett stort bord täckt med tryck av skånska landskap i olika färger fångade under olika tider på dygnet och under olika årstider. Här finns flammande solnedgångar, gyllene rapsfält men också isgrå eller lerbruna åkrar. Allt med tydliga horisontlinjer och lockande detaljer.