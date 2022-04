PÅ SVT i Malmö har man de senaste åren gjort ett antal dramaserie i lite mindre format för barn, ungdomar och även unga vuxna. Ett av de senaste är "Bror" som spelades in i Eslöv i höstas och får premiär i höst. Nästa dramaserie på gång är alltså "Fejk" som ska spelas in under maj och juni på plats vid Vombsjön, i Dalby och även i under ett par dagar i Malmö.