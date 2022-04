Sophie Brahe spelade stor roll som brodern Thycos assistent

I Skånskan stod det i förra veckan att fotbollsspelaren Sonny Johansson och arkitekten Peter Broberg, den senare som jag kände lite grand (BoIS:are som han var), får plats på Landskronas egen Walk of Fame. Det gläder mig naturligtvis som gammal stjärnskådare att Tycho Brahe förekommer på denna unika ”walk”. För ett antal år sedan korade Radio Malmöhus den främste skåningen genom tiderna. Det blev varken Per Albin, Anita Ekberg, Birgit Nilsson eller Edvard Persson – det blev Tycho Brahe, som ju från Vens horisont spanade in stjärnorna med sina stora instrument.