Sista gången jag intervjuade honom var i just regissörsrollen när han satte upp den brittiska komedin ”The play that goes wrong” på Nöjesteatern i Malmö 2018. Han hade själv också översatt och även bearbetat pjäsen, främst då flyttat amatörteatersällskapet som pjäsen handlar om från en brittisk polyteknisk skola till en svensk folkhögskola. ”Man kan nog beskriva den som en katastrofkomedi” sammanfattade han talande den i Sverige ganska okända pjäsen.