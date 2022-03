Stor taekwondocup ska få igång barnen efter pandemin

– Det känns väldigt roligt. Vi har haft det tufft under pandemin och förlorat många medlemmar under 2020. När hallen inte fick vara öppen kom barnen ur sina rutiner. Men under 2021 har en del kommit tillbaka och nu hoppas vi att den här tävlingen kan bli en start och en hjälpa till att få igång ännu fler, säger Hassan Nesajer som tillsammans med Amir Burhani grundade Svedala Taekwondo Akademi IF så sent som 2019.