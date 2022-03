Tågtrafiken rullar igen – efter en timmes stopp

Strax före klockan sju meddelade tågpersonal på tåget från Malmö mot Hässleholm, via Lund, Örtofta och Eslöv, att det inte gick att köra vidare. Enligt uppgift fanns det obehöriga på spåret. Tåget stannade vid Örtofta station och inväntade att polis skulle komma och söka igenom spåren. Strax före klockan åtta började tåget rulla in mot Eslöv igen. Innan dess erbjöds resenärer att åka tillbaka till Lund och Malmö, med ett tåg som skulle avgå kvart i åtta från Örfofta station. Tågvärden uppgav också att Skånetrafiken planerade att sätta in ersättningsbussar i båda riktningarna.

– Men de uppgifterna är inte bekräftade än, berättade tågvärden i mikrofonen för passagerarna, varav en var undertecknad.

En kort stund efter det rullade tåget vidare norrut, mot Eslöv.