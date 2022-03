Skavlan och Molin leder ”Hela Sverige skramlar”

Fredrik Skavlan och Emma Molin leder insamlingskonserten "Hela Sverige skramlar" den 2 april – där intäkterna går till Ukraina. Totalt är det 24 artister, bland andra Veronica Maggio, Per Gessle och Ola Salo, som spelar under kvällen. Galan sänds i sin helhet i flera tv-kanaler och i radio.

Biljettintäkterna från"Hela Sverige skramlar" går oavkortat till Internationella Röda korset, Proliska, UN Women, Fight for Right, Civil Rights Defenders och The Media Initiative for Human Rights.

Sändningen går att se i SVT 1, TV4 Play, Viaplay, Discovery, Sveriges Radio P4 och på Aftonbladet och Expressen.