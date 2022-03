Zelenskyj: 100 000 fast i Mariupol

Nästan alla försök med humanitära korridorer från staden har misslyckats, och enligt honom frihetsberövade ryska styrkor de flyende vid ett tillfälle under tisdagen.

– Det är en total blockad. Ingen mat, inget vatten, inga mediciner. Under konstant granateld, under konstanta bombningar, säger Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sitt nattliga tal som lagts ut på Facebook.

Ukrainska styrkor rapporteras ha gått till motoffensiv på flera håll, och återtagit kontrollen över bland annat Kievförorten Makariv.

Men ryska styrkor, med bland annat tjetjenska soldater, håller långsamt på att avancera i Mariupol, enligt tankesmedjan Institute for the Study of War, som bedömer att Ryssland kommer att ta kontrollen över den strategiskt viktiga kuststaden inom några veckor.

USA:s försvarshögkvarter Pentagon uppger att man fortsätter observera ryska styrkor inne i staden.

– Vi tror att åtminstone en del av dem är separatister från Donbass, och att ukrainarna kämpar väldigt hårt för att undvika att Mariupol ska falla.