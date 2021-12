"Om ett år har jag nycklarna till nya Hipp i handen”

Ortrud Mann hade premiär i Kuben på Malmö live 9 oktober och veckan innan hade ett annat samarbetsprojekt, barnföreställningen Tennsoldaten och pappersdansösen, premiär på lilla Kirsebergsteatern. Under hösten var det också urpremiär för Varför älskar ingen de lesbiska? i samarbete med World pride och i december för The world is full of married men som gjordes tillsammans med Malmö dockteater. Under 2022 väntar det största samarbetsprojektet av alla - utomhusföreställningen Robin Hoods hjärta på borggården utanför Malmöhus som görs i samarbete med Malmö muséer och Malmö konstmuseum.