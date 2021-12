Författare anklagar SVT för plagiat

Målningen är ett av de 520 konstverk som Statens konstråd köpt in under 2021 för att stötta konstnärer under pandemin. Satsningen gjordes på uppdrag av regeringen som avsatte 25 miljoner kronor till stödköpen, det vill säga bra mycket mer än de 3 till 4 miljoner kronor som rådet vanligen har till sitt förfogande.