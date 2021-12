Ett alldeles ovanligt trist år

Märkligt nog handlar alla tre om saxofonister, en tenorist och två barytonlejon. Tenoristen, som äntligen har fått sin karriär ordentligt belyst, är ingen mindre än Michael Brecker (1949-2007). ”Ode to a Tenor Man” heter boken, och den har skrivits av en av de kunnigaste författare som finns idag i jazzskrået, Bill Milkowski. En annan bok jag tycker att ni ska kolla in är ”Reflectory – The Life and Music of Pepper Adams”. Ett porträtt alltså av barytonankaret Pepper Adams (1930-1986), som förgyllde Thad Jones-Mel Lewis-bandet i mer än tio år, spelade in en lång rad egna plattor och ledde en fenomenal kvintett med Donald Byrd under några år. Sist, men inte minst, tycker jag att ni ska bekanta er med Jan Bruérs ”Lars Gullin – saxofonist och kompositör”, ett perfekt komplement till den ”definitiva” Gullin-boken, Keith Knox och Gunnar Lindqvists snudd på oumbärliga ”Jazz Amour Affair”.