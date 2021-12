Coronakaoset stoppar JVM: "Jävligt besviken"

Sport

– Vi i Sverige har varit sjukt noggranna och det är en besvikelse att arrangemanget inte har varit tillräckligt noggrant, säger lagkaptenen Emil Andrae.

Spelarna levde i en bubbla under JVM. Men bubblan sprack och hela turneringen har nu ställts in sedan smittan tagit sig in. Flera svenska spelare är kritiska till smittskyddsbrister.