Tutus kropp förd till katedral i Kapstaden

Telefonsamtalet i kväll, svensk tid, sker under en period av ökad spänning mellan väst och Ryssland, som USA anklagar för att planera en storinvasion av Ukraina. Under senhösten har tiotusentals, enligt vissa uppgifter långt över hundratusentals, ryska soldater mobiliserat nära den ukrainska gränsen. USA och EU har svarat med hot om hårda sanktioner och Ryssland har lagt fram en lista på krav man vill att USA och försvarsalliansen Nato skriver under. Kraven handlar bland annat om att Nato inte ska tillåtas utvidgas, och beskrivs av flera statsföreträdare i väst som "omöjliga" att godta.