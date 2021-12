Kollision på E4 – en allvarligt skadad

– - De styrstavar som används för att reglera effekten har gått in hela vägen och därmed stoppas också uppvärmningen av reaktorvattnet helt. Det var vårt automatiska säkerhetssystem som gjorde att styrstavarna gick in hela vägen och vi håller just nu på och tar reda på varför det utlöstes. Det är ett komplicerat arbete, säger Josef Nylén som är t f kommunikationschef på Ringhals.