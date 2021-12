Gråtfest och lekar i "Stjärnorna på slottet"

Out of the Blue (Skånes Dansteater på Malmö opera): I Out of the blue gjordes det oklara till hela poängen i föreställningen. Publiken fick själv tolka innehållet i de fantastiska dansarnas böljande fiskstim, i det vackra, det fula, det groteska och roliga – en veritabel torktumlare av intryck och uttryck.