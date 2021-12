Decembernotan uppemot 4 000 kronor dyrare

Sällan har väl elektriciteten stått i sådan fokus. Just i dagarna är det visserligen närmast rea, men det har verkligen inte gällt över december som helhet. Prisrekorden har haglat under höst och vinter. I förra veckan slogs alla tiders svenska prisrekord med över fyra kronor per kilowattimme (kWh) i snitt över dygnet i södra Sverige, vilket kan jämföras med vad som tidigare ansågs normalt, kanske runt 50 öre per kWh.