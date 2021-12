Ariana FC satsar hårt mot ännu en serieseger

Fermbäck startade som nummer 33, långt efter att de högst rankade åkarna gått i mål. De sent startande åkarna kunde dock dra nytta av ett lite bättre väder och flera åkte in på fina placeringar. Fermbäck var en av dem och körde in som åtta, två hundradelar snabbare än lagkompisen Anna Swenn Larsson, och var den med högst startnummer som tog sig in på topp tio.