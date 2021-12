97-årig fotopionjär död

På ett torg i en svensk småstad kliver en beväpnad bankrånare in på det lokala bankkontoret. Problemet är att banken är kontantfri och efter ett amatörmässigt rånförsök flyr den maskerade figuren in i en bostadsrätt där det pågår en visning och tar spekulanterna som gisslan. Poliskollegorna Jim och Jack, som råkar vara far och son, rycker ut för att klara upp situationen, men klantar mest till det. När dammet har lagt sig är rånaren försvunnen. Sedan följer en slutna rummet-deckare där historien rullas upp i tillbakablickar. Alla inblandade har sina egna själsvåndor och dolda motiv.