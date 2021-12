Lugi slarvade bort chansen mot Sävehof

Men efter en mållös mittenperiod och drygt tre minuter in i den tredje klev Nicklas Danielsson fram som tvåmålsskytt när han lyfte in 3-0 med en backhand efter fint förarbetet av Dmytro Timashov som gjort poäng i fem raka matcher. Och fem minuter senare fick Oula Palve sista ordet när han smällde in slutresultatet 4-0.