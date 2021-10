Lokal debatt: Sorglig behandling av Kvarnen

Självklart innebär alla byggprojekt klimatpåverkan under byggtiden. Men till skillnad från utbyggnad av motorvägar leder höghastighetsjärnväg därefter till minskade utsläpp. Klimatnyttan under hela järnvägens livslängd kommer vara mycket större än klimatpåverkan under byggtiden. I bästa fall blir projektet klimatneutralt redan 4 år efter att trafiken startat. Därefter kommer banorna för höghastighetståg att generera klimatnytta i över 100 år!