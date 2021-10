Psykisk ohälsa hos unga ökar

En av Region Skånes stora satsningar framöver handlar om att skapa en samlad digital väg in, en ungdomsportal. Idag finns i praktiken många olika vägar att gå och den hjälp som erbjuds kan se väldigt olika ut beroende på om man går via specialiserad barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, ungdomsmottagning eller skolhälsovård. Genom att samla alla under en och samma digitala portal blir det lättare att få en bedömning och sedan snabb hjälp vidare till rätt sorts stöd. Vi hoppas att alla Skånes kommuner kommer att vilja vara en del av detta.