Giftbullar stoppar inte nya hundrastplatser

Under pandemin försvann de flesta uppdragen. Det började med att en turné i Korea ställdes in och därefter en i Australien. Det blev en helt annan vardag för Håkan Hardenberger än han var van vid. Han saknade publiken. Det underlättade vardagen att en del radiokonserter fortsatte att spelas in och han började spela etyder som sändes digitalt och fick många följare, måndagsetyderna. I sin högst personliga vardag började han spela Haydns symfonier på morgonen för att väcka sin livslust och han slutade aldrig att repetera på sitt instrument. Hur skulle han annars vara beredd på de utmaningar som kompositörer gillar att skriva in i den musik de skriver för Hardenberger?