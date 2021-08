Region Skåne håller presskonferens

Målet som ska avhandlas i Stockholms tingsrätt under 25 förhandlingsdagar under nio veckor består av två delar varav den ena rör Victoria Park och den andra delen rör insiderhandel i danska telekomoperatören TDC. Även när det gäller TDC fanns uppköpserbjudanden som inte offentliggjorts för marknaden. De affärer som omfattas av åtalet skedde främst under våren 2018.