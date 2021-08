Fastighet i Sjöbo såld till ny ägare

Falsterbo Photo Art Museum öppnades i maj i år och drivs av det äkta paret Claes och Gunilla Lindquist, som här ställer ut delar av sin stora privata samling fotografier. För tillfället dominerar utställningen Dressed for Success - 100 Years of Fashion Photography, som presenterar drygt 140 verk av 38 fotografer. Här finns också sommarutställningen African Catwalk av den svenske fotografen Per-Anders Pettersson, som belyser en annan del av Afrika än den vi vanligtvis får ta del av i medierapporteringar, som svält och sjukdom. Här skildras istället den afrikanska modeindustrin som är på framfart och vi får följa med in backstage på modevisningarna under modeveckorna. Starkt och vackert.