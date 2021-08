Berg och Wahlgren leder Barncancergalan

Sommarens största hits på Spotify i Sverige:

1. A36 – “Samma gamla vanliga”

2. Olivia Rodrigo – “Good 4 u”

3. Myra Granberg – “Lose my mind”

4. Hov1 – “Blå”

5. Asme – “Färger”

Sommarens största hits på Spotify globalt:

1. Olivia Rodrigo – “Good 4 u”

2. Måneskin – “Beggin’”

3. Rauw Alejandro – “Todo de ti”

4. Lil Nas X – “Montero (Call me by your name)”

5. Doja Cat, SZA – “Kiss me more”

Sommarens största hits på Rix FM:

1. Molly Sandén – "Nån annan nu"

2. Pink – "Cover me in sunshine"

3. Miriam Bryant & Victor Leksell – "Tystnar i luren"

4. Zara Larsson – "Look what you've done"

5. Justin Wellington – "Iko iko"

Sommarens största hits på P3:

1. Veronica Maggio – "Se mig"

2. A36 – "Samma gamla vanliga"

3. Lorde – "Solar power"

4. Ed Sheeran – "Bad habits"

5. Olivia Rodrigo – "Good 4 u"

Sommarens största hits på P4:

1. Hanna Ferm – "För evigt"

2. Coldplay – "Higher power"

3. Zara Larsson – "Look what you’ve done"

4. Molly Sandén – "Nån annan nu"