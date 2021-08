Drömdebut som proffs för Maja Stark

– Man fick en indikation under EM när han kallade in sex reserver, och då hade han redan en stor trupp på 26 spelare. Jag tror att det kommer att vara namn man känner igen. Till exempel är nog Joakim Nilsson och Carl Starfelt rätt givna som mittbackar, och Mattias Johansson som högerback. Jesper Karlsson är väl den som kommer in på mittfältet, säger TV4:s Olof Lundh och lyfter även fram anfallarna Isaac Kiese Thelin och Jordan Larsson.