Ekdals Sampdoria föll mot Milan i premiären

Under måndagskvällen greps en man, misstänkt för att ha slagit en Marseille-spelare. Lokala myndigheter meddelade också att hela den södra läktaren på Allianz Riviera kommer att stå tom under de kommande fyra matcherna. Dessutom ska ett staket, som förhindrar att publiken kastar in föremål, installeras så snart som möjligt.