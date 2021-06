Kyrkans ursäkt till samer följs av förändring

Han tror däremot inte att varken denna förändring eller åldersgränsen på 15 år som infördes för vattenskoter 2018, kommer att ta bort problemet. För det första är inte förarna under 15 år de som stör mest, för det andra finns det inget straff för den som är under 15 år och kör skoter. Detta eftersom personer under 15 inte är straffmyndiga.