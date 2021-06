Slogs för grön lunga in i det sista

Per Bevmo och Margareta Johansson (KD) under fredagens informationsträff. - Enligt rådande översiktsplan ska kommunen bebygga allt annat än det som är grönt idag. Om de frångår översiktsplanen och river denna allmänning också, finns inget offentligt rum kvar i området, säger Per Bevmo till Skånska Dagbladet.

Foto: Tobias Lagerholm