Bordellägare drog in 2,4 miljoner

Eleven har haft en omfattande frånvaro sedan coronapandemin bröt ut. Under vårterminen 2020 var eleven borta 58 procent av tiden och under höstterminen 38,8 procent. Som nämnts har eleven varit helt borta från grundskolan i västra Malmö under vårterminen i år. Frånvaron har anmälts av föräldrarna men skolan betraktar den som ogiltig i sin helhet.