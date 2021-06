Sista sparken avgjorde stekheta derbyt

Det var den 22 augusti förra året som flertalet bostadsägare i byn fick besök av den mörkklädda och maskerade 21-åringen som försökte tränga sig in. Något tvivel om att det var just han råder det inte anser Ystads tingsrätt: personen som fastnat på övervakningsfilm har en väldigt lik fysionomi, 21-åringen greps av polis senare under dagen med samma kläder som gärningsmannen och därtill fanns andra likheter såsom ett par lilafärgade plasthandskar.