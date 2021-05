Elever med hög frånvaro kan få hjälp av robot

Som Skånskan berättat tidigare avsatte Svedala kommun 1996 56 miljoner kronor för framtida pensionskostnader, en summa som 2020 vuxit till ett värde på cirka 250 miljoner. I november förra året beslutade kommunfullmäktige att lösa in 100 miljoner av den pensionsskuld kommunen har till sina anställda via en ansvarsförbindelse, som rör pensioner som tjänats in före 1998.