I en lokal i byn hämtade männen nästan två kilo cannabis. Vad de inte visste var att polisen spanade på dem, och hade så gjort under hela bilfärden. Detta trots att 33-åringen och 47-åringen svängt av vägen på, vad polisen beskriver det som, en ”kollerunda” - just för att förvissa sig om att de inte var förföljda. Men spanarna höll sig kalla och väntade på att bilarna skulle köra in på väg 101 igen - och fick sin belöning.