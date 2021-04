HV71 ute ur SHL efter drama mot Brynäs

Sport

– Det är bara mörkt och tomt. Det är svårt att sortera in det, det är skit, säger HV-tränaren Stephan Lillis Lundh till C More.

Det var vinna eller försvinna för HV71 i femte akten av SHL:s nedflyttningskval mot Brynäs. Det blev förlust och respass för klassikerlaget som nu åker ur högsta serien samtidigt som Gävlelaget säkrade sitt kontrakt.