Hälsopass och vaccin det viktiga l

– Vi vill ju alla ha lokaler som är i bättre skick, men det blev inledningsvis rätt oroligt när personal fick läsa Per Mattssons (socialnämndens ordförande) uttalande om att Svedala kommun just nu förhandlar med en fastighetsägare för att flytta det särskilda boendet till en annan kommun under ett år, berättar Håkan Dahmström, huvudskydd för Kommunal i Svedala kommun.