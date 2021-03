Beyoncé historisk Grammydrottning

I maj är det dags för biopremiär för Astrid. Filmen ingår då i ett kortfilmspaket som distribueras av Folkets bio. Sedan hoppas Charlotte Rodenstedt på fler festivalvisningar också. Förutom Astrids vidare äventyr ska hon nu också presentera fler platser i historieappen Be here then som hon tagit fram. Det blir också ytterligare ett projekt med Unicef och naturligtvis mer film.