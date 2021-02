Januariavtalet genomförs nu

Den minnesgoda kommer ihåg hur demokratiska sympatisörer medvetet gick in för att protestera mot den republikanska primärvalskampanjen inför presidentvalet 2016. Demonstranter försökte störa de republikanska presidentkandidaterna när de debatterade i Detroit, tvingade Donald Trump att ställa in valmöten i St Louis och i Chicago, kastade ägg och flaskor och misshandlade Trumpanhängare och brände deras bilar utanför ett Trumpmöte i San Jose och slog sönder fem polisbilar i anslutning till ett Trumpvalmöte i Costa Mesa. I Las vegas försökte en demonstrant ta pistolen av en polis för att skjuta Trump. Dessutom demonstrerades det vildsint runt om i USA när han vann valet och bland annat brändes flaggor och dockor föreställande Trump. Under hans presidenttid har hans offentliga framträdanden återkommande utsatts för protester. Men - och det mest splittrande - har varit demokraternas försök att under nästan fyra års tid sabotera Trumps presidentskap genom grundlösa beskyllningar om att Ryssland hade agerat för att gynna honom i presidentvalet och påståenden att det till och med förekommit organiserat samarbete mellan Trumpkampanjen och Ryssland. Det var knappast beskyllningar som demokraterna trodde på men ett fräckt försök att spela på traditionell rysskräck och utså tvivel om legitimiteten i Trumps presidenttid.