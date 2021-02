Flickor lurade på kursböcker

Gick förbi kvarterets tennisbana som ligger snöig och öde. Minns hur roligt barnen hade här när kommunen vintertid hade vattnat och donat. Den, och så många andra, blev till fina isrinkar och användes flitigt av alla barnen i kvarteren runt om. Kanske som en liten eftergift för att Trollsjöns is inte längre fick samma omsorg som under tidigare år. Då när vi ++are var små. Då när brandkåren spolade isen och kommunanställda gick och skottade och sopade och gjorde isen slät och blank. Och gladde alla oss som drog på och snörade helrör och halvrör eller knöt fast sillarör om stövlar och pjäxor.