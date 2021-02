Bok skildrar Linköpingmordet

I författardebutanten Jacob Lindfors dystopiska thriller Vinterpacket (Piratförlaget) befinner vi oss långt från norra Australiens fuktiga värme när det närmar sig uppgörelse mellan svenska elitsoldater och den kriminella grupperingen Vinterpacket i snötyngda, norrländska skogar. Innan dess följer historien Mattias Kassian som efter att ha förlorat sin trygghet i livet, adoptivmamma Matilda, hittar en ny familj och trygghet inom militären och så småningom blir just elitsoldat och en del av SOG (Särskilda operationsgruppen). Parallellt med Mattias väg in i soldatlivet följer boken också just Vinterpacket - ett gäng kriminella och råskinn som, tillsammans med en till en början okänd samarbetspartner, smider onda och opatriotiska planer i sitt tillhåll djupt inne i skogen och dessutom har kidnappat en ung flicka.