Varje besökare ska få tio kvadratmeter

Smittläget i Skåne är fortsatt allvarligt. Under fredagen rapporterades att totalt 784 personer nu avlidit i Skåne med covid-19. Enligt Region Skåne går det att se en markant ökning när det gäller antal döda per vecka under december. I november låg siffran på ungefär 60 personer som avled varje vecka i covid-19 – december var siffran uppe i 90 personer per vecka.