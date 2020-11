Kaotiskt trafiksituation vid skola oroar

Ett äldre par har blivit av med 17000 kronor efter att deras kort försvann. Mannen i paret ska ha varit ute och handlat under måndagen, han hade lånat sin frus kort. Efter detta ska kortet ha varit försvunnit, mannen vet inte om han tappade det eller om det stals. Någon har i all fall hittat det, för under onsdagen upptäckte parets dotter att det saknades 17 000 kronor från kortet. Av anmälan framgår inte hur gammal den äldre mannen är men hustrun är 84 år.