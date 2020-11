Malmö stad JO-anmäls efter beslut om alkoholleverans

Under mitten av september rådde sådan sommarvärme att många Malmöbor lät fönster eller balkongdörrar stå på glänt för att få in lite nattlig svalka. En 19-årig man passade då på att klättra upp på balkonger, hävdar åklagaren som ställer honom inför rätta, och ta sig in hos sovande lägenhetsinnehavare.